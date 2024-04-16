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СМИ: В США ожидают, что военный ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам"

СМИ: В США ожидают, что военный ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам" Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.
Другие страны
16 апреля 2024 г. 04:56
СМИ: В США ожидают, что военный ответ Израиля Ирану будет ограниченным по масштабам

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Ожидается также, что ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам".

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

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