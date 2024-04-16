СМИ: В США ожидают, что военный ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам"

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.

Американские официальные лица ожидают, что военный ответ Израиля, скорее всего, будет включать удары по иранским военным и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Ожидается также, что ответ Израиля Ирану будет "ограниченным по масштабам".

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".