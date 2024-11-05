СМИ: В США ожидают беспорядков в случае проигрыша Трампа на выборах

Американские власти ожидают беспорядков в случае, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение на выборах.

Американские власти ожидают беспорядков в случае, если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп потерпит поражение на выборах.

К ак передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее информации, чиновники больше всего обеспокоены возможными локальными инцидентами, которые могут выйти из-под контроля.

"Существует вероятность небольших вспышек по всему нашему штату и в других штатах - маленьких пожаров повсюду, - заявила изданию госсекретарь штата Мичиган Джоселин Бенсон. - В совокупности они могут превратиться в мощную огненную бурю, которую будет труднее сдержать, потому что угли горят по всей стране".

Издание отмечает, что власти усилили меры безопасности во избежание повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов, проигранных республиканцем.

Отметим, что сегодня в США проходят очередные всеобщие выборы.