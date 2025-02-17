СМИ: В США отменили увольнение сотен сотрудников NNSA

Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников Агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), что стало неожиданным разворотом после масштабного сокращения персонала Минэнергетики.

Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников Агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), что стало неожиданным разворотом после масштабного сокращения персонала Минэнергетики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Администрация Трампа приостановила увольнение сотен федеральных сотрудников, задействованных в программах ядерного оружия, что стало резким разворотом, оставившим работников в замешательстве и вызвавшим опасения экспертов, что слепая экономия DOGE может поставить под угрозу безопасность целых сообществ", - отмечает агентство.

Сообщается, что некоторые из уволенных сотрудников узнали об этом только утром в пятницу, когда обнаружили, что их служебные учетные записи заблокированы, а доступ в офис закрыт. Однако уже в ночь на субботу и.о. директора NNSA Тереза Роббинс направила работникам официальное уведомление об отмене увольнений, за исключением 28 человек.

"Настоящее письмо служит официальным уведомлением о том, что решение о вашем увольнении от 13 февраля 2025 года отменено и немедленно утрачивает силу", - говорится в документе, копию которого получило агентство.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация президента Трампа уволила более 300 сотрудников NNSA.