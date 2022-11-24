СМИ: В США обеспокоены риском применения Россией химоружия против Украины

Соединенные Штаты Америки обеспокоены риском применения Россией химического оружия против Украины. Это якобы может произойти, если россияне и дальше продолжат терять позиции.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены риском применения Россией химического оружия против Украины. Это якобы может произойти, если россияне и дальше продолжат терять позиции.

Как передает Report со ссылкой на Politico , некоторые из чиновников в администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия может прибегнуть к применению химического оружия, прежде чем попытаться использовать ядерное.

Издание пишет, что беспокойства появились на фоне того, как Белый дом стремится обеспечить готовность союзников к такому событию и мобилизовать новые ресурсы и инвестиции в производство систем обнаружения на случай применения химического оружия.

В то же время США не имеют никаких разведывательных данных, которые бы указывали на то, что атака якобы неизбежна. На самом деле, многие чиновники считают, что боевые действия в Украине приостановятся зимой.

Однако, в случае продолжения потерь на поле боя, или же полного развала российской армии, некоторые чиновники, которые работают над этим вопросом, отметили, что Кремль может попытаться применить химические вещества.

"Некоторые химические вещества могут быть использованы для атаки с массовыми жертвами, хотя известно, что Москва использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок" против одного-двух человек за один раз, говорят чиновники и эксперты. Например, некоторые химические вещества могут быть преобразованы в аэрозоль или использованы в боеприпасах, чтобы нанести вред большой группе людей", - пишет издание.

США давно знают о том, что Россия инвестирует в наращивание потенциала химического оружия. Беспокойство чиновников связано с тем, что Кремль может прибегнуть к "нетрадиционным методам ведения войны".

В то же время такая оценка подталкивает Белый дом к улучшению системы выявления и подготовки к потенциальной химической атаке.