СМИ: В США не могут оценить запасы ракет у России

Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки.

Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times .

Издание отмечает, что ранее украинские власти утверждали, что, по их оценкам, запасы ракет в ее распоряжении значительно сократились в ходе конфликта. Однако, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений. The New York Times приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана о том, что лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией о запасах в российском военном арсенале.

Газета указывает, что сохранение способности России предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь несколько объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, РФ смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, страна могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО. Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты систем ПВО.