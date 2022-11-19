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СМИ: В США не могут оценить запасы ракет у России

СМИ: В США не могут оценить запасы ракет у России Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки.
Другие страны
19 ноября 2022 г. 02:22
СМИ: В США не могут оценить запасы ракет у России

Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако последняя масштабная атака во вторник поставила под сомнение такие оценки.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что ранее украинские власти утверждали, что, по их оценкам, запасы ракет в ее распоряжении значительно сократились в ходе конфликта. Однако, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений. The New York Times приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана о том, что лишь немногие официальные лица на Западе обладают точной информацией о запасах в российском военном арсенале.

Газета указывает, что сохранение способности России предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь несколько объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, РФ смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, страна могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО. Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты систем ПВО.

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Версия на азербайджанском языке “The New York Times”: “ABŞ Rusiyanın raket ehtiyatını hesablaya bilmir”

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