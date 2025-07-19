СМИ: В США мужчина погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ

Житель США погиб от полученных травм после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии (МРТ) из-за цепочки на шее.
Как передает Report, об этом 19 июля сообщает телеканал ABC News.
"Мужчина, получивший тяжелые травмы после того, как его затащило в аппарат МРТ, когда на нем была металлическая цепь, скончался", - говорится в материале.
Отмечается, что инцидент случился в медицинском учреждении Уэстбери в штате Нью-Йорк. По информации полицейского управления, мужчина "вошел в кабинет магнитно-резонансной томографии (МРТ) без разрешения, когда проводилось сканирование".