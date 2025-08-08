СМИ: В США изменили уровень реки для безопасной прогулки Вэнса с семьей

Военные инженеры изменили уровень реки Литл-Майами в штате Огайо, чтобы секретная служба США могла обеспечить безопасность вице-президента Джей Ди Вэнса во время прогулки на лодке с семьей.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Times со слов пресс-секретаря Вэнса Тейлор Ван Кирк.

"Представитель Вэнса заявила, что вице-президенту не было известно о том, что был сделан запрос об изменении стока воды в реку Литл-Майами 2 августа. Вэнсы отправились на лодочную экскурсию на 41-й день рождения вице-президента", - сообщает издание.

По словам Ван Кирк, секретная служба часто принимает защитные меры без ведома Вэнса или его команды, как это произошло на день рождения вице-президента.

Представитель секретной службы Энтони Гульельми заявил, что ведомство, исходя из соображений безопасности, обратилось в инженерный корпус армии США с просьбой временно увеличить поток воды из озера Цезарь-Крик.

Он отметил, что лодки, используемые секретной службой для обеспечения безопасности и экстренной эвакуации, обычно оснащены мотором и нуждаются в большей глубине для работы.