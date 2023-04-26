СМИ: В США готовят резолюцию о возврате Украины к границам 1991 года

В конгрессе США депутаты от Демократической и Республиканской партий готовят проект резолюции, требующей от Вашингтона содействовать восстановлению границ Украины по состоянию на момент провозглашения ее независимости.

В конгрессе США депутаты от Демократической и Республиканской партий готовят проект резолюции, требующей от Вашингтона содействовать восстановлению границ Украины по состоянию на момент провозглашения ее независимости.

Как передает Report, об этом пишет Yahoo News.

Документ "подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила в борьбе с вторжением и восстановила свои международно признанные границы 1991 года".

Кроме того, резолюция призывает открыть Украине путь к вступлению в НАТО, а также заставить Россию выплатить репарации.

Авторами являются члены палаты представителей Джо Уилсон и Стив Коэн.

Резолюцию перед голосованием в полном составе Палаты представителей должен рассмотреть комитет по иностранным делам.