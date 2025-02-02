О нас

СМИ: В Сомали при ударе США уничтожено 48 боевиков ИГИЛ

СМИ: В Сомали при ударе США уничтожено 48 боевиков ИГИЛ По меньшей мере 48 боевиков ликвидировано в результате удара ВВС США по позициям террористической организации ИГИЛ на севере Сомали.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 16:39
СМИ: В Сомали при ударе США уничтожено 48 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 48 боевиков ликвидировано в результате удара ВВС США по позициям террористической организации ИГИЛ на севере Сомали.

Как передает Report, об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на власти штата Пунтленд.

Согласно информации, среди ликвидированных - пять полевых командиров и 12 иностранных боевиков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил 1 февраля в соцсети Truth Social, что отдал приказ военным нанести точечный удар по месту предполагаемого нахождения одного из главарей ИГИЛ и других террористов в Сомали. Удары были нанесены с использованием авианосца USS Harry S. Truman, находящегося в Красном море. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что боевики ИГИЛ понесли серьезные потери в результате американского удара. Руководство Сомали было проинформировано об операции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке At least 48 Islamic State militants killed in US strike on Somalia — portal

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi