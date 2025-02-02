СМИ: В Сомали при ударе США уничтожено 48 боевиков ИГИЛ

По меньшей мере 48 боевиков ликвидировано в результате удара ВВС США по позициям террористической организации ИГИЛ на севере Сомали.

По меньшей мере 48 боевиков ликвидировано в результате удара ВВС США по позициям террористической организации ИГИЛ на севере Сомали.

Как передает Report , об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe со ссылкой на власти штата Пунтленд.

Согласно информации, среди ликвидированных - пять полевых командиров и 12 иностранных боевиков.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил 1 февраля в соцсети Truth Social, что отдал приказ военным нанести точечный удар по месту предполагаемого нахождения одного из главарей ИГИЛ и других террористов в Сомали. Удары были нанесены с использованием авианосца USS Harry S. Truman, находящегося в Красном море. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что боевики ИГИЛ понесли серьезные потери в результате американского удара. Руководство Сомали было проинформировано об операции.