СМИ: В случае вынесения вотума недоверия главе ЕК, в отставку уйдет вся команда

Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 может быть и не вынесен, но в случае его успеха в отставку придется уйти всей команде ЕК.

Вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за коррупцию при закупке вакцин от COVID-19 может быть и не вынесен, но в случае его успеха в отставку придется уйти всей команде ЕК.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет европейское издание Politico.

"Урсула фон дер Ляйен ждет голосования о вотуме недоверия в Европарламенте на следующей неделе. Хотя это голосование носит символический характер, и никто не ожидает, что оно закончится успешно, это подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в ее адрес после серии противоречивых действий и скандалов", - отмечает издание.

Отмечается, что если вотум недоверия главе ЕК все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".

Прецедент с отставкой Еврокомиссии в полном составе из-за обвинений в коррупции уже был в истории Евросоюза. 15 марта 1999 года разом уволилась вся комиссия люксембуржца Жака Сантера.