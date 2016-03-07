​СМИ: В сирийском городе Ракка убит главарь наемников ИГ из Туниса

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ На улицах сирийского города Ракка на Евфрате вторые сутки продолжаются вооруженные столкновения соперничающих между собой боевиков из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным издающейся в Дамаске независимой газеты "Аль-Ватан", около 200 сторонников ИГ из числа местных жителей, которые входят в формирование "Аль-Ансар", выступили против самоуправства иностранных наемников из "Аль-Мухаджирин". По ее сведениям, в ходе перестрелок в квартале Рмейла был убит главарь тунисских наемников Абу Али ат-Туниси.

В нескольких кварталах Ракки жители поддержали мятеж "ансаров". Действовавшие в подполье сторонники правительства, воспользовавшись недовольством, вывесили на домах сирийские национальные флаги и провели демонстрации против правления исламских экстремистов. Поступают сообщения о том, что волнения охватили кварталы Рмейла, Дараия, Фирдоус, Эль-Аджили и Эль-Бакри.

Администрация ИГ в Ракке, которая считается "столицей" так называемого самопровозглашенного террористами "халифата" в Сирии, объявила мобилизацию в связи с угрозой расширения восстания. В город подтягиваются подкрепления из других районов провинции для наведения порядка. Усилены блокпосты на въездах в Ракку.