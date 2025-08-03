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СМИ: В Сирии закрыли гуманитарный коридор в Эс-Сувейду

СМИ: В Сирии закрыли гуманитарный коридор в Эс-Сувейду Сирийские власти приняли решение закрыть гуманитарный коридор Бусра эш-Шам в провинцию Эс-Сувейда на юге страны из-за вспыхнувших там столкновений.
Другие страны
3 августа 2025 г. 21:26
СМИ: В Сирии закрыли гуманитарный коридор в Эс-Сувейду

Сирийские власти приняли решение закрыть гуманитарный коридор Бусра эш-Шам в провинцию Эс-Сувейда на юге страны из-за вспыхнувших там столкновений.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на источник в МВД в переходном правительстве арабской республики.

По его информации, коридор закрыт до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность после нарушения режима прекращения огня незаконными группировками.

Ожесточенные столкновения возобновились в воскресенье к западу от города Эс-Сувейда - административного центра одноименной провинции на юге Сирии. Как сообщил телеканал Sham TV, перестрелки с применением гранатометов идут в районе Эт-Тааля между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен, которых поддерживают силы безопасности переходного правительства.

Обстановка на линии соприкосновения конфликтующих сторон обострилась после того, как друзы атаковали позиции правительственных сил под селением Тель-Хадид. По данным телеканала Al Jazeera, в результате погибли пять силовиков.

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