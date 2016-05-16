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    В Сирии в результате ударов Турции и сил коалиции ликвидировано 27 боевиков

    Уничтожено пять укрепленных оборонительных позиций группировки и две огневые точки

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Турецкая артиллерия и авиация международной коалиции нанесли удары по целям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате  27 боевиков были  ликвидированы.

    Разведка обнаружила на севере региона Алеппо несколько огневых точек ИГ. Эти цели подверглись ударам турецкой артиллерии и систем залпового огня. Одновременно с этим авиация коалиции провела три операции, в ходе которых бомбежкам подверглись шесть районов, находящихся под контролем ИГ. Уничтожено пять укрепленных оборонительных позиций группировки и две огневые точки.

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