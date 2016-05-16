В Сирии в результате ударов Турции и сил коалиции ликвидировано 27 боевиков

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Турецкая артиллерия и авиация международной коалиции нанесли удары по целям боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) на севере Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате 27 боевиков были ликвидированы.

Разведка обнаружила на севере региона Алеппо несколько огневых точек ИГ. Эти цели подверглись ударам турецкой артиллерии и систем залпового огня. Одновременно с этим авиация коалиции провела три операции, в ходе которых бомбежкам подверглись шесть районов, находящихся под контролем ИГ. Уничтожено пять укрепленных оборонительных позиций группировки и две огневые точки.