СМИ: В Сирии уничтожен один из главарей "Аль-Каиды"

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Один из главарей международной террористической сети "Аль-Каида", запрещенной на территории РФ, Санафи ан-Наср был ликвидирован сегодня в результате авиаудара близ сирийского города Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство Фарс.

Оно ссылается на экстремистскую группировку "Джебхат ан-нусра", считающуюся филиалом "Аль-Каиды" в Сирии, которая опубликовала фотографию разбомбленного автомобиля и информацию о гибели радикала.

"Санафи ан-Наср, настоящее имя которого - Абдель Мухсин Абдалла Ибрагим аш-Шарих, родился в Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда. Он возглавлял так называемый Комитет победы "Аль-Каиды", отвечавший за разработку политики и стратегии террористической сети", - отмечает агентство.

Вместе с "главным стратегом" "Аль-Каиды" были уничтожены еще два боевика организации "Джебхат ан-нусра" - подданные Саудовской Аравии и Марокко Абдель Малик аль- Джазрауи и Абу Ясир аль-Магриби.