В Сирии произошла серия взрывов, погибли более 20 человек

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В крупных городах Сирии произошла серия взрывов, в результате терактов погибли более 20 человек, по меньшей мере 50 получили ранения. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, два взрыва произошли на трассе рядом с мостом Арзуна в регионе Тартус, который находится на западе страны. По данным AFP, сначала там взорвалась бомба, заложенная в машине. Затем, когда люди собрались, чтобы помочь раненым при первом взрыве, еще один подрыв совершил смертник.

Третий взрыв произошел на западе Дамаска, а также предположительно заминированный автомобиль взорвался в городе Хомс. Associated Press также сообщает о взрыве в городе Эль-Хасака, находящемся на северо-востоке Сирии.

По данным Сирийского центра по соблюдению прав человека, находящегося в Великобритании, еще один взрыв произошел в городе Эль-Камышлы на северо-востоке страны.

Государственные СМИ отмечают, что целью нападавших были правительственные и военные объекты.