СМИ: В Сирии предотвратили атаку БПЛА на американскую военную базу Эт-Танф

Атака беспилотников на военную базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф была предотвращена.

Атака беспилотников на военную базу США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф была предотвращена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Источники в правительстве Ирака сообщили, что базу попытались атаковать два беспилотника, однако оба они были сбиты. В Дамаске эту информацию пока не комментировали.

Как отмечает агентство, ответственность за атаку взяло на себя движение "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят бойцы шиитских вооруженных отрядов, воевавших ранее против террористов из группировки "Исламское государство".

Во вторник ливанский телеканал Al Manar утверждал, что атака беспилотников оказалась успешной.

31 октября отряды "Исламского сопротивления Ирака" обстреляли ракетами военную базу США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Очевидцы сообщили, что на территории военного объекта раздалось несколько взрывов. Со стороны американского командования не поступило никакой информации по поводу этих атак.