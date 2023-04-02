СМИ: В Сирии нейтрализован еще один военный советник Ирана

Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции («КСИР») Мигдад Мехгани,, получивший несколько дней назад ранение в результате ударов израильских сил по объектам вокруг Дамаска, столицы Сирии, скончался.

Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мигдад Мехгани, получивший несколько дней назад ранение в результате ударов израильских сил по объектам вокруг столицы Сирии Дамаска, скончался.

Как сообщает Report, со ссылкой на издание Sabrin News, это уже второй офицер, которого Иран потерял в Сирии за последние дни.

Ранее был нейтрализован военный советник КСИР Милад Хейдари.

Корпус стражей исламской революции элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации "Хезболла". Официально является частью вооружённых сил Ирана. Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией.