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СМИ: В Сирии нейтрализован еще один военный советник Ирана

СМИ: В Сирии нейтрализован еще один военный советник Ирана Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции («КСИР») Мигдад Мехгани,, получивший несколько дней назад ранение в результате ударов израильских сил по объектам вокруг Дамаска, столицы Сирии, скончался.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 05:28
СМИ: В Сирии нейтрализован еще один военный советник Ирана

Военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мигдад Мехгани, получивший несколько дней назад ранение в результате ударов израильских сил по объектам вокруг столицы Сирии Дамаска, скончался.

Как сообщает Report, со ссылкой на издание Sabrin News, это уже второй офицер, которого Иран потерял в Сирии за последние дни.

Ранее был нейтрализован военный советник КСИР Милад Хейдари.

Корпус стражей исламской революции элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации "Хезболла". Официально является частью вооружённых сил Ирана. Власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают КСИР террористической организацией.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Suriyada İranın daha bir hərbi müşaviri zərərsizləşdirilib

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