СМИ: В Сингапуре задержаны трое радикалов, один из которых завербован Ираном

Департамент внутренней безопасности Сингапура заявил о задержании трех радикалов, готовивших провокации внутри страны и на Ближнем Востоке против Израиля.

Департамент внутренней безопасности Сингапура заявил о задержании трех радикалов, готовивших провокации внутри страны и на Ближнем Востоке против Израиля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, мужчины были задержаны в ноябре прошлого года, однако власти сообщили об этом только сегодня.

Задержанные не связаны друг с другом, однако все трое были завербованы посредством сети Интернет.

Один из них директор компании цифрового маркетинга, другие - механик лифтов и охранник, им 41, 21 и 44 лет соответственно.

По данным властей, они планировали отправиться на Ближний Восток, чтобы "бороться против Израиля". Однако конкретных планов нападения у него не было.

Один из задержанных же заявил, что подчиняется спецслужбам Ирана, и "мог бы совершить различные провокации в Сингапуре, если бы получил такое задание". Однако конкретных планов нападения у него не было.

По словам представителя департамента, таким образом число задержанных в Сингапуре радикалов достигло пяти с начала войны между Израилем и ХАМАС.