СМИ: В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

Организатор акций с сожжением Корана Сальван Момика умер от полученных ран недалеко от Стокгольма.

Организатор акций с сожжением Корана Сальван Момика умер от полученных ран недалеко от Стокгольма.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, 38-летний мужчина с огнестрельными ранениями был найден поздно вечером в среду в Сёдертелье.

Полиция пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации телеканала, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек.

Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

В четверг Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Но оглашение вердикта отложили, поскольку "была подтверждена смерть одного из обвиняемых".