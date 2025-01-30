О нас

СМИ: В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

СМИ: В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана Организатор акций с сожжением Корана Сальван Момика умер от полученных ран недалеко от Стокгольма.
Другие страны
30 января 2025 г. 12:40
СМИ: В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

Организатор акций с сожжением Корана Сальван Момика умер от полученных ран недалеко от Стокгольма.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал SVT.

По его данным, 38-летний мужчина с огнестрельными ранениями был найден поздно вечером в среду в Сёдертелье.

Полиция пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации телеканала, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек.

Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

В четверг Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по статье "возбуждение ненависти по национальному признаку". Но оглашение вердикта отложили, поскольку "была подтверждена смерть одного из обвиняемых".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsveçdə Quran yandırma aksiyalarının təşkilatçısı öldürülüb
Версия на английском языке Organizer of Koran-burning protests killed in Sweden

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi