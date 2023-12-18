СМИ: В секторе Газа после четырехдневного перерыва восстановили связь и интернет

Мобильная связь и интернет восстановлены в секторе Газа после длительного перерыва.

Мобильная связь и интернет восстановлены в секторе Газа после длительного перерыва.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Связи в секторе Газа не было на протяжении по меньшей мере четырех дней.

Днем ранее палестинские телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal заявили, что услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа.

В компаниях отметили, что возобновление услуг связи произошло после неоднократных попыток наладить ее со стороны сотрудников Paltel и Jawwal и "при вмешательстве соответствующих международных сторон".