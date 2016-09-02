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    СМИ: В Самарканде готовятся к похоронам узбекского лидера

    О смерти президента страны будет объявлено 2 сентября

    Баку. 02 Сентября. REPORT.AZ/ В Узбекистане проходит подготовка к похоронам президента страны Ислама Каримова.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт «Фергана».

    По информации, в Самарканде готовятся к похоронам узбекского лидера. Ранее этот же сайт сообщил о смерти Каримова. По словам источника, о смерти президента страны будет объявлено 2 сентября, а похороны пройдут 3 сентября.

    «Радио Свобода» также сообщает, что в Самарканд уже прибыл премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.

    Напомним, официальный Ташкент опровергает информацию о смерти главы государства. Также мировые лидеры недавно поздравили Каримова с Днем независимости Узбекистана.

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