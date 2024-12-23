СМИ: В результате ударов Израиля по Газе за сутки погибли 50 палестинцев

По меньшей мере 50 человек погибли в результате ударов израильской армии в секторе Газа в течение последних суток.

По меньшей мере 50 человек погибли в результате ударов израильской армии в секторе Газа в течение последних суток.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля обстреляла палаточный лагерь с перемещенными лицами в районе Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса. Интенсивному обстрелу подвергается больница "Камаль Адван" на севере сектора Газа, отмечает телеканал.

По данным министерства здравоохранения анклава, свыше 45,2 тыс. палестинцев убиты, еще более 107,6 тыс. получили ранения в результате действий израильских военных в секторе Газа с начала военной операции в октябре 2023 года.

В середине декабря газета The Jerusalem Post со ссылкой на независимую исследовательскую группу Fifty Research Group (FRG) и британское общественное объединение Общество Генри Джексона (HJS), основанное при Кембриджском университете в 2005 году, писала, что широко цитируемые данные Минздрава Газы значительно завышены и вводят в заблуждение.

По данным израильской и американской разведки, подтвержденным FRG, почти 17 тыс. из зарегистрированных смертей являются боевиками ХАМАС.