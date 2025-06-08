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СМИ: В результате удара беспилотника по автомобилю в Сирии погиб один человек

СМИ: В результате удара беспилотника по автомобилю в Сирии погиб один человек Один человек погиб при израильском ударе по автомобилю на западе сирийской провинции Дамаск.
Другие страны
8 июня 2025 г. 16:22
СМИ: В результате удара беспилотника по автомобилю в Сирии погиб один человек

Один человек погиб при израильском ударе по автомобилю на западе сирийской провинции Дамаск.

Как передает Report, об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник.

"Один человек погиб в результате удара израильского беспилотника по машине в Бейт-Джине в провинции Дамаск", - сказал источник канала в силовых структурах арабской республики.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные нанесли удар по населенному пункту Мазрат-Бейт-Джин на юге Сирии, где, по их данным, находился член палестинского движения ХАМАС.

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