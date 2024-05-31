СМИ: В результате стрельбы в США погибли два человека

Два человека погибли, еще четверо были ранены, в том числе двое полицейских, в результате перестрелки в городе Миннеаполис штата Миннесота (США - ред.).

Два человека погибли, еще четверо были ранены, в том числе двое полицейских, в результате перестрелки в городе Миннеаполис штата Миннесота (США - ред.).

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Около 18:00 30 мая по местному времени (03:00 по бакинскому времени 31 мая) вооруженные полицейские перекрыли улицы и окружили жилой комплекс в районе Блейсдейл-авеню. По словам очевидцев, которые приводит CBS, были слышны выстрелы.

Согласно данным телеканала, один из полицейских тяжело ранен. Департамент полиции Миннеаполиса не сообщил причину инцидента. На месте работает патрульная служба.