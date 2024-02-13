СМИ: В результате обрушения шахты в Эфиопии под завалами оказались более 20 человек

Свыше 20 человек оказались под завалами в результате обрушения шахты по добыче полудрагоценных камней в Эфиопии.

Свыше 20 человек оказались под завалами в результате обрушения шахты по добыче полудрагоценных камней в Эфиопии.

Как передает Report , об этом сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

На глубине в выработке заблокированы старатели, отправившиеся туда в поисках опалов. Жители окрестных населенных пунктов пытаются помочь им и расчистить завалы. Однако им очень трудно справиться с крупными фрагментами скальных пород, приводит Би-би-си мнение очевидца Тесфайе.

"Мы надеемся найти оставшихся в живых, когда доберемся до места инцидента, - сказал он. - Шансов остается все меньше, но мы не прекращаем усилий".