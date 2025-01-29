СМИ: В результате давки на севере Индии погибли около 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибло в результате давки во время праздника на севере Индии.

По меньшей мере около 40 человек погибли в результате давки во время праздника на севере Индии.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Поступает все больше тел. У нас здесь около 40 тел. Мы передаем их семьям по одному", - сообщил один из источников.

Reuters отмечает, что официальные власти Индии до сих пор не объявляют точно число погибших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования "верующим, потерявшим своих близких" и заявил, что местные власти оказывают помощь пострадавшим "всеми возможными способами".

Ранее сообщалось об образовавшейся давке на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела, проходящем на месте слияния рек Ганг и Ямуна в городе Праяградж штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Многие посетители фестиваля пострадали и были госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.