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СМИ: В результате боев в Эс-Сувейде погибло около 250 человек, включая гражданских лиц

СМИ: В результате боев в Эс-Сувейде погибло около 250 человек, включая гражданских лиц В результате столкновений в сирийском городе Эс-Сувейда погибли по меньшей мере 248 человек.
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16 июля 2025 г. 12:37
СМИ: В результате боев в Эс-Сувейде погибло около 250 человек, включая гражданских лиц

В результате столкновений в сирийском городе Эс-Сувейда погибли по меньшей мере 248 человек.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным центра, среди погибших 92 представителя друзского меньшинства, 28 из них гражданские лица, еще 21 были убиты в результате внесудебных казней правительственными войсками.

По данным мониторингового центра, по меньшей мере 138 сотрудников сирийских сил безопасности, а также 18 бойцов-бедуинов, находящихся в подчинении силовиков, погибли.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Əs-Süveydadakı döyüşlər nəticəsində 250 nəfərə yaxın insan həlak olub

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