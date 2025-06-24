О нас

СМИ: В результате атак Израиля погибли еще двое генералов КСИР

СМИ: В результате атак Израиля погибли еще двое генералов КСИР Два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при израильских ударах по Ирану.
Другие страны
24 июня 2025 г. 23:05
СМИ: В результате атак Израиля погибли еще двое генералов КСИР

Два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при израильских ударах по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Borna News.

Согласно его данным, Рашид Эслами и Резванпур Фотухи были убиты в результате удара Израиля по штабу в иранской провинции Казвин.

Отметим, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.

По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrailin hücumları nəticəsində İranın daha iki generalı öldürülüb

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
Спикер парламента Болгарии: Cтраны ОЧЭС должны сосредоточиться на снижении выбросов
18 июня 2025 г. 11:14
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi