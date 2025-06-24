СМИ: В результате атак Израиля погибли еще двое генералов КСИР

Два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли при израильских ударах по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Borna News.
Согласно его данным, Рашид Эслами и Резванпур Фотухи были убиты в результате удара Израиля по штабу в иранской провинции Казвин.
Отметим, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было.
По заявлению Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Израильские власти подтвердили, что приняли предложение США, и сообщили о выполнении всех поставленных перед собой задач. В Иране заявили, что одержали победу над Израилем, вынудив его в одностороннем порядке прекратить агрессию.