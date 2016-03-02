СМИ: В результате теракта в Сирии погибли более 20 боевиков

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Заминированный автомобиль взорвался рядом со штабом группировки "Джебхат Сивар Сурия" ("Фронт революционеров Сирии") в провинции Дамаск, более 20 боевиков, включая нескольких главарей, убиты.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, взрыв произошел во время собрания командования группировки в городе Аль-Ашаа в районе Кунейтра.

Среди убитых главарь группировки Абу Хамза Аль-Наими. Кто реализовал теракт, неизвестно.