СМИ: В результате атаки российской авиации в Сирии погибло 42 мирных жителя

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В результате двойной атаки российской авиации на селение Бишурфа на востоке Лазкийе погибло 42 местных жителя, ранены десятки человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил представитель сил местной самообороны.

По информации, территория находится под контролем сирийской оппозиции.

Раненые в результате авиаударов доставлены в больницу. Из под развалин пострадавших в результате авиаударов домов спасено множество человек.

По словам очевидцев, по деревне нанесено два удара: "После первой волны удара люди поспешили на помощь оставшимся под развалинами людям, в этот момент был нанесен второй удар. Большинство жертв пришлось именно на второй налет".

Отмечается, что 19 октября российская сторона сбила 49 объектов террористов в 5 сирийских провинциях.