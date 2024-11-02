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СМИ: У ВМФ Австралии осталась всего одна полностью боеспособная подлодка

СМИ: У ВМФ Австралии осталась всего одна полностью боеспособная подлодка Всего одна полностью боеспособная подводная лодка Collins осталась в эксплуатации ВМФ Австралии, другие пять субмарин остановлены для срочного ремонта или модернизации.
Другие страны
2 ноября 2024 г. 08:53
СМИ: У ВМФ Австралии осталась всего одна полностью боеспособная подлодка

Всего одна полностью боеспособная подводная лодка Collins осталась в эксплуатации ВМФ Австралии, другие пять субмарин остановлены для срочного ремонта или модернизации.

Как передает Report, об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

По ее данным, в последнее время австралийский подводный флот "столкнулся с такой проблемой, как беспрецедентная коррозия корпусов лодок".

Ссылаясь на источник в Минобороны страны, ABC утверждает, что две субмарины Collins национального ВМФ сейчас стоят в доке, ожидая завершения технического обслуживания, а еще три остановлены для проведения плановых ремонтных работ на военно-морской базе Западной Австралии, и лишь одна из них "может быть выведена в море, но только в случае крайней необходимости".

В Министерстве обороны Австралии сообщили, что у вооруженных сил есть "более одной лодки в наличии" для проведения операций "в случае крайней необходимости". "Мы поддерживаем установленный правительством уровень оперативной готовности подводных лодок", - подчеркнули в ведомстве, отказавшись, однако, сообщить точное количество боеспособных субмарин.

Королевский военно-морской флот Австралии располагает шестью дизель-электрическими подводными лодками класса Collins. В рамках партнерства AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США) Канберра планирует получить не менее восьми атомных подлодок, которые заменят введенные в эксплуатацию в 1996 году дизельные субмарины.

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