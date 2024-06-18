О нас

В пригороде Парижа угнали машину Минфина Франции

В пригороде Парижа угнали машину Минфина Франции Автомобиль Министерства экономики и финансов Франции угнан в Севране, северо-восточном пригороде Парижа.
Другие страны
18 июня 2024 г. 03:30
В пригороде Парижа угнали машину Минфина Франции

Автомобиль Министерства экономики и финансов Франции угнан в Севране, северо-восточном пригороде Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, в машине находился проблесковый маячок и два пропуска в Елисейский дворец - резиденцию президента Франции. Кроме того, на одном из солнцезащитных козырьков была надпись "полиция".

Отмечается, что инцидент произошел 16 июня рядом с домом в Севране, где проживает водитель автомобиля министерства. Он подал заявление об угоне в полицию. Машина не была оснащена системой геолокации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
ФотоМинистр: С нового учебного года история Азербайджана в русском секторе будет преподаваться на азербайджанском языке
14 июня 2024 г. 14:19
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
Гендиректор АБР: На COP29 Азербайджан станет местом формирования глобального консенсуса
12 июня 2024 г. 15:48
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
Гендиректор АБР: Прогресс Азербайджана в ВИЭ даст импульс региональной торговле
12 июня 2024 г. 10:00
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
Министр науки и образования рассказал о плане приема в бакалавриат
10 июня 2024 г. 15:22
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
Джафар Гулузаде: Готовятся проекты по усовершенствованию таможенной инфраструктуры в Среднем коридоре
7 июня 2024 г. 16:13
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
Госдеп США: Загрязнение минами территорий Азербайджана мешает экономическому развитию
7 июня 2024 г. 14:09
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
Госдепартамент США: Планируем сотрудничать с Азербайджаном по маршруту Восток-Запад
7 июня 2024 г. 11:55
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
ФотоГендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном в сфере зеленой энергетики на хорошем уровне
7 июня 2024 г. 09:57
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi