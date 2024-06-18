В пригороде Парижа угнали машину Минфина Франции

Автомобиль Министерства экономики и финансов Франции угнан в Севране, северо-восточном пригороде Парижа.

Автомобиль Министерства экономики и финансов Франции угнан в Севране, северо-восточном пригороде Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Europe 1.

По ее данным, в машине находился проблесковый маячок и два пропуска в Елисейский дворец - резиденцию президента Франции. Кроме того, на одном из солнцезащитных козырьков была надпись "полиция".

Отмечается, что инцидент произошел 16 июня рядом с домом в Севране, где проживает водитель автомобиля министерства. Он подал заявление об угоне в полицию. Машина не была оснащена системой геолокации.