О нас

СМИ: В правительстве Японии и руководстве правящей партии могут пройти перестановки

СМИ: В правительстве Японии и руководстве правящей партии могут пройти перестановки Масштабные перестановки могут пройти в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), столкнувшихся с сильнейшим скандалом вокруг темы "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических п
Другие страны
9 декабря 2023 г. 13:20
СМИ: В правительстве Японии и руководстве правящей партии могут пройти перестановки

Масштабные перестановки могут пройти в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), столкнувшихся с сильнейшим скандалом вокруг темы "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в ходе перестановок планируется убрать политиков, заподозренных в получении таких "откатов", включая второго человека в правительстве - генерального секретаря Кабмина Хирокадзу Мацуно. Он подозревается в получении 10 млн иен (около 70 тыс. долларов) в виде "откатов".

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер-министра Фумио Кисида де-факто уже принял решение об отставке Мацуно, в настоящее время прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение этого решения.

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 7 января
9 декабря 2023 г. 11:27
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
В Азербайджане стартовал процесс выдвижения кандидатов в президенты
9 декабря 2023 г. 02:05
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
Мазахир Панахов: Наши двери открыты для представителей международных организаций
8 декабря 2023 г. 17:21
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
На освобожденных территориях будут созданы избирательные участки
8 декабря 2023 г. 16:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в Форуме Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности"
8 декабря 2023 г. 09:08
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
Житель Лерикского района подорвался на мине в Шуше
7 декабря 2023 г. 14:15
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
В Азербайджане 7 февраля 2024 года будет нерабочим днем
7 декабря 2023 г. 13:01
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США
6 декабря 2023 г. 20:35
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
Президент Ильхам Алиев раскрыл причины своего отказа от поездки в Гранаду
6 декабря 2023 г. 14:48
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
Ильхам Алиев: Армения выражает готовность принять пять известных принципов
6 декабря 2023 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi