СМИ: В правительстве Японии и руководстве правящей партии могут пройти перестановки

Масштабные перестановки могут пройти в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), столкнувшихся с сильнейшим скандалом вокруг темы "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических п

Масштабные перестановки могут пройти в правительстве Японии и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), столкнувшихся с сильнейшим скандалом вокруг темы "откатов" (так в японской прессе называют получение дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что в ходе перестановок планируется убрать политиков, заподозренных в получении таких "откатов", включая второго человека в правительстве - генерального секретаря Кабмина Хирокадзу Мацуно. Он подозревается в получении 10 млн иен (около 70 тыс. долларов) в виде "откатов".

Ранее японские СМИ сообщали, что премьер-министра Фумио Кисида де-факто уже принял решение об отставке Мацуно, в настоящее время прорабатывается формат и сроки приведения в исполнение этого решения.

Утверждения о нарушениях в отношении Мацуно появились в СМИ на фоне громкого скандала, затрагивающего все пять основных фракций в правящей ЛДП. Речь идет о нарушениях при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают платные билеты, делая таким образом пожертвования.