СМИ: В польских больницах из-за недостатка финансирования увольняются врачи

Польские больницы вынуждены сокращать проведение плановых процедур, некоторые из которых переносятся на следующий год из-за увольнения врачей в результате недостатка финансирования.

Польские больницы вынуждены сокращать проведение плановых процедур, некоторые из которых переносятся на следующий год из-за увольнения врачей в результате недостатка финансирования.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция Radio ZET.

Минфин Польши утвердил выплаты больницам после длительной задержки на "переработки" - процедуры, которые выполняются сверх лимитов. Однако, по данным радиостанции, выделенной суммы не хватит для финансирования всех больниц.

"Ситуация катастрофическая. Мы отменяем 6 тыс. процедур", - заявил главврач больницы в Живце.

Радиостанция отметила, что польскому правительству не хватает примерно 5 млрд злотых ($1,286 млрд - ред.) для погашения всех задолженностей перед больницами.