​СМИ: В Польше неизвестный взял в заложники двух человек и угрожает взорвать дом

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Польская полиция пытается вступить в переговоры с мужчиной, который взял в заложники двух человек и угрожает взорвать дом, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным радиостанции RMF, операция проходит в городе Ясло (Подкарпатское воеводство) на юге страны. Сообщается, что во вторник 25-летнего мужчину должны были в сопровождении полиции доставить в тюрьму. В какой-то момент он вышел на балкон, держа в руках нож, и заявил, что "причинит вред себе и своим близким", после чего вернулся в квартиру и забаррикадировался. По данным СМИ, в квартире находятся его мать и бабушка.

Интернет-портал Nowiny24 уточняет, что мужчина угрожает взорвать дом и заявляет, что открыл газ. Сотрудники газовой службы перекрыли подачу газа в здание. Портал также опубликовал фотографии с места происшествия, которые свидетельствуют о том, что речь идет о четырехэтажном многоквартирном доме.