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    В Подмосковье упал российский истребитель, пилот погиб - ОБНОВЛЕНО 2

    Су-27 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Московской области

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В министерстве обороны России уточнили, что в Подмосковье разбился Су-27 Военно-космических сил России, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отмечается, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

    Пилот погиб. На месте катастрофы сейчас работает комиссия Минобороны.

    Источник в силовых ведомствах отметил, что в качестве основной версии трагедии рассматривается техническая неисправность, прежде всего — отказ двигателей истребителя.


    ****12:03

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Пилот разбившегося в Подмосковье истребителя МиГ-29 погиб, его тело найдено возле  взорвавшегося самолета, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    **** 11:48

    Многоцелевой истребитель МиГ-29 сегодня утром упал в Пушкинском районе Подмосковья, судьба пилотов устанавливается, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "МиГ-29 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Московской области. Судьба двух летчиков пока неизвестна. Пострадавших на земле нет", - сказал собеседник агентства в экстренных службах.

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