СМИ: В Пентагоне подтвердили атаку на базу США в Сирии

Американская военная база "Эт-Танф" в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Сообщается, что инцидент произошел в среду утром.
Об атаке на базу ранее сообщал телеканал Al Mayadeen. По сведениям его источников, на территории базы взорвались две ракеты.
Источник Fox News в американском оборонном ведомстве не сообщил, кто стоит за атакой. Он также не уточнил, сколько БПЛА было задействовано, и был ли нанесен военной базе ущерб.
Как пояснили Fox News в американском оборонном ведомстве, на базах США в Сирии и Ираке размещены 900 и 2,5 тыс. военнослужащих соответственно.