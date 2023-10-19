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СМИ: В Пентагоне подтвердили атаку на базу США в Сирии

СМИ: В Пентагоне подтвердили атаку на базу США в Сирии Американская военная база "Эт-Танф" в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
19 октября 2023 г. 18:41
СМИ: В Пентагоне подтвердили атаку на базу США в Сирии

Американская военная база "Эт-Танф" в Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Сообщается, что инцидент произошел в среду утром.

Об атаке на базу ранее сообщал телеканал Al Mayadeen. По сведениям его источников, на территории базы взорвались две ракеты.

Источник Fox News в американском оборонном ведомстве не сообщил, кто стоит за атакой. Он также не уточнил, сколько БПЛА было задействовано, и был ли нанесен военной базе ущерб.

Как пояснили Fox News в американском оборонном ведомстве, на базах США в Сирии и Ираке размещены 900 и 2,5 тыс. военнослужащих соответственно.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Pentaqon ABŞ-nin Suriyadakı bazasına hücumu təsdiqləyib
Версия на английском языке Drone strikes target US military bases in Syria, Iraq

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