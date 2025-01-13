СМИ: В парламенте Финляндии обнаружили следы наркотиков

Следы наркотических веществ обнаружены в туалетных комнатах парламента Финляндии после рождественской вечеринки.

Следы наркотических веществ обнаружены в туалетных комнатах парламента Финляндии после рождественской вечеринки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного телерадиокомпанией Yle.

По информации, пробы, содержащие следы кокаина, амфетамина и экстази, были взяты в декабре в мужских и женских туалетах на пятом этаже здания парламента. На этом этаже проходили вечеринки парламентских фракций. В пробах, взятых на других этажах, запрещенных веществ обнаружено не было.

Издание уточняет, что в праздничных мероприятиях, помимо парламентариев, участвовали сотрудники парламентских групп, помощники министров и журналисты.

Генеральный секретарь финского законодательного органа Антти Пелттари назвал обнаружение наркотических веществ "тревожным событием".