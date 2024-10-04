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СМИ: В Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кёльне

СМИ: В Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кёльне Подозреваемый в причастности к серии взрывов, устроенных в сентябре в Кёльне, и незаконной торговле наркотиками задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль.
Другие страны
4 октября 2024 г. 22:36
СМИ: В Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кёльне

Подозреваемый в причастности к серии взрывов, устроенных в сентябре в Кёльне, и незаконной торговле наркотиками задержан в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Spiegel.

Как отмечается, 22-летний мужчина находился в международном розыске. Прокуратура Кёльна запустила процедуру выдачи подозреваемого и поддерживает контакты с французскими правоохранительными органами. В заявлении ведомства говорится, что мужчина скрылся от органов правосудия в конце июня и был объявлен в розыск. Он считается ключевой фигурой в деле о незаконной торговле наркотиками, которая может быть связана с серией взрывов в Кёльне.

Следствие исходит из того, что к произошедшему имеют отношение организованные преступные группы, в том числе нидерландские. К войне между бандами привела кража крупной партии марихуаны со склада в городе Хюрт. Впоследствии в сентябре в Кёльне и его окрестностях произошла серия взрывов, в том числе у жилых домов. Взрывные устройства малой мощности подкладывали, как правило, ночью.

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