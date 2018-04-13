СМИ: В Париже умер глава правительства нацсогласия Ливии Хафтар

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник агентства в Триполи.

"Поступает информация о его кончине", — сказал собеседник агентства.

В среду западные СМИ сообщили о срочной госпитализации маршала. У лидера национальной армии, предположительно, случился инсульт, его вывезли из Аммана, столицы Иордании, в Париж.

Некоторые приближенные военачальника опровергали эту информацию. "Он находится в Иордании для политических переговоров и хорошо себя чувствует", — сказал источник в военных кругах Ливии.

После начала гражданской войны и убийства Муаммара Каддафи Халифа Хафтар оказал активное противодействие исламским радикалам. В 2014 году он начал масштабную операцию по освобождению территорий, занятых экстремистами.

В 2015-м Хафтар возглавил Ливийскую национальную армию. Он активно сотрудничал с общенациональной Палатой представителей в городе Тобрук на востоке страны.