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    СМИ: В Палестине задержаны 16 подозреваемых в связях с ИГ

    Палестинские службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Палестинские службы безопасности арестовали в последние дни 16 радикалов, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, задержания прошли в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

    В информации отмечается, что палестинские службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности из опасений, что ИГ готовит теракты, направленные на христианских паломников и христианские объекты в Вифлееме. 

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