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    В Пакистане разбился военный самолет, пилот погиб

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Многоцелевой истребитель F-7PG ВВС Пакистана потерпел крушение в провинции Белуджистан на юго-западе республики, пилот погиб, сообщает Report со ссылкой на издание Daily Pakistan.

    По его данным, истребитель выполнял тренировочный полет. Точная причина аварии пока неизвестна. Специальная следственная группа займется расследованием данного инцидента, отмечает издание.

    Сейчас на месте аварии работают представители служб безопасности. Зона крушения истребителя оцеплена.

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