СМИ: В Пакистане разбился вертолет, погибли не менее 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана.

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанский телеканал Geo.TV.

По его данным, вертолет был зафрахтован компанией по разработке и добычи нефти Mari Petroleum Limited. Авария произошла рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Представитель компании отметил, что крушение связано с техническими причинами, хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, начато расследование инцидента.

Источник телеканала отметил, что пилоты - граждане России, при этом не уточняется, числятся ли они погибшими.