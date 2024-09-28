О нас

СМИ: В Пакистане разбился вертолет, погибли не менее 6 человек

СМИ: В Пакистане разбился вертолет, погибли не менее 6 человек По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 15:58
СМИ: В Пакистане разбился вертолет, погибли не менее 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли и восемь пострадали в результате крушения вертолета с российским экипажем на северо-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает пакистанский телеканал Geo.TV.

По его данным, вертолет был зафрахтован компанией по разработке и добычи нефти Mari Petroleum Limited. Авария произошла рядом с нефтяной вышкой в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Представитель компании отметил, что крушение связано с техническими причинами, хвост вертолета зацепился за землю во время экстренной посадки.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, начато расследование инцидента.

Источник телеканала отметил, что пилоты - граждане России, при этом не уточняется, числятся ли они погибшими.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda helikopter qəzaya uğrayıb, azı 6 nəfər ölüb

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды Тост
МВД расследует деятельность финансовой пирамиды "Тост"
25 сентября 2024 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi