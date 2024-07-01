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СМИ: В Пакистане приговорили христианина к казни за богохульство в интернете

СМИ: В Пакистане приговорили христианина к казни за богохульство в интернете Антитеррористический суд Пакистана приговорил к смертной казни молодого христианина, признав его виновным в распространении оскорбительных для мусульман высказываний в соцсетях.
Другие страны
1 июля 2024 г. 13:43
СМИ: В Пакистане приговорили христианина к казни за богохульство в интернете

Антитеррористический суд Пакистана приговорил к смертной казни молодого христианина, признав его виновным в распространении оскорбительных для мусульман высказываний в соцсетях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

По версии следствия, кощунственный контент христианина в интернете вызвал протесты мусульман и в августе 2023 года спровоцировал их нападения на более чем 20 церквей, представителей христианской общины и их дома в городе Фейсалабад в провинции Пенджаб. Следствие по этому делу еще не закончено. Никто из погромщиков не был осужден. Полиция Пенджаба арестовала 132 подозреваемых в погромах, большинство из которых были оправданы или выпущены на свободу под залог.

Ранее в 2024 году пакистанские суды приговорили к повешению пятерых мусульман за богохульство. Основанием для этого послужили кощунственные видео и посты в социальных сетях, которые были обнаружены в их гаджетах.

По данным Национальной комиссии справедливости и мира, общественной организации по защите прав человека, за последние 20 лет в Пакистане 774 мусульманина и 760 представителей религиозных меньшинств были обвинены в богохульстве.

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Версия на английском языке Pakistan sentences Christian to death for online blasphemy

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