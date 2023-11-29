СМИ: В отношениях США и Китая наступила тактическая пауза

Политический обозреватель газеты TWP Дэвид Игнейшес охарактеризовал нынешнее состояние отношений США и Китая как "тактическую паузу" по итогам встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Политический обозреватель газеты TWP Дэвид Игнейшес охарактеризовал нынешнее состояние отношений США и Китая как "тактическую паузу" по итогам встречи американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Washington Post.

"Предеседатель КНР Си Цзиньпин использовал слово "клинч" (техника сдерживания противника в единоборствах, когда боец вплотную прижимается к сопернику и обхватывает его руками), чтобы охарактеризовать состояние китайско-американских отношений, согласно докладам разведки, описанным американскими чиновниками. И это, вероятно, верная характеристика текущего положения двух сверхдержав - тактическая пауза, которая может перерасти в затяжное соперничество", - написал Игнейшес.

Как считает обозреватель, китайский лидер в настоящее время "может накапливать силу для следующих раундов". "Вместо того, чтобы преждевременно выбить себя из игры, Китай, похоже, берет паузу на несколько раундов, чтобы восстановить силы", - полагает он. Игнейшес утверждает, что Пекин хочет, чтобы Вашингтон тоже воспользовался этой паузой. Со ссылкой на разведданные он отмечает, что для председателя КНР важно "держать поближе к себе своего американского оппонента".

По мнению Игнейшеса, переговоры двух лидеров принесли "скромные результаты". "Основная ценность встречи в Сан-Франциско заключается в том, что она позволила удержать долгоиграющий поединок между США и Китаем в пределах ринга - с более четкими консультациями по поводу правил", - заключил обозреватель.