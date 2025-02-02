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СМИ: В основе эскалации в ДРК лежит борьба за природные ресурсы

СМИ: В основе эскалации в ДРК лежит борьба за природные ресурсы Эскалация на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) отражает борьбу за гигантские природные богатства страны, которые оцениваются в $24 трлн.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 07:16
СМИ: В основе эскалации в ДРК лежит борьба за природные ресурсы

Эскалация на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) отражает борьбу за гигантские природные богатства страны, которые оцениваются в $24 трлн.

Как передает Report, об этом сообщил портал African Stream.

Значительная часть добываемых в ДРК минералов поступает на мировые рынки через соседнюю Руанду, которую обвиняют в обогащении за счет незаконной добычи полезных ископаемых в демократической республике, отмечает издание.

Хотя Руанда располагает относительно скромными запасами сырья, ее связанные с горнодобывающей промышленностью доходы в 2023 году превысили $1,1 млрд, увеличившись за год на 43%. Особенно впечатляют показатели по таким стратегически важным минералам, как кассерит, вольфрам и колтан (колумбит-танталит). По данным геологического исследования, проведенного в 2021 году, США получают 36% необходимого тантала из Руанды, а из ДРК - всего 7%.

Эксперты ООН отмечают роль Руанды как важного канала поставок конголезского минерального сырья, добытого незаконными методами, указывает портал.

Он ссылается на доклад ООН 2024 года, согласно которому группировка М23, опирающаяся на руандийскую поддержку, захватила район Рубая на востоке ДРК, где расположена крупная шахта по добыче колтана, и ввела высокий налог на добычу сырья.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Təbii ehtiyatlar uğrunda mübarizə Konqoda eskalasiyanın əsasını təşkil edir

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