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СМИ: В окружении Трампа идет борьба за пост главы Минфина

СМИ: В окружении Трампа идет борьба за пост главы Минфина Избранный президент США Дональд Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы министерства финансов.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 06:46
СМИ: В окружении Трампа идет борьба за пост главы Минфина

Избранный президент США Дональд Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы министерства финансов.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Основными претендентами на эту роль издание называет близкого к Трампу инвестора Скотта Бессента и одного из руководителей переходной команды республиканца Говарда Латника. В субботу Илон Маск, который также входит в ближайшее окружение Трампа, публично вмешался в процесс отбора кандидатур и разместил на своей странице в соцсети "X" пост в поддержку Латника. В тот же день сторонники Бессента организовали ему и Маску телефонный разговор, пишет Bloomberg, не приводя подробностей о содержании беседы.

Эта внутренняя борьба, как отмечается, разочаровала Трампа, и его штаб приступил к поиску альтернативных вариантов на роль главы Минфина. Теперь среди потенциальных кандидатов значатся в том числе главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и глава инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн.

Сейчас должность министра финансов занимает Джанет Йеллен.

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