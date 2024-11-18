СМИ: В окружении Трампа идет борьба за пост главы Минфина

Избранный президент США Дональд Трамп недоволен борьбой, которая развернулась внутри его команды за пост главы министерства финансов.
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Основными претендентами на эту роль издание называет близкого к Трампу инвестора Скотта Бессента и одного из руководителей переходной команды республиканца Говарда Латника. В субботу Илон Маск, который также входит в ближайшее окружение Трампа, публично вмешался в процесс отбора кандидатур и разместил на своей странице в соцсети "X" пост в поддержку Латника. В тот же день сторонники Бессента организовали ему и Маску телефонный разговор, пишет Bloomberg, не приводя подробностей о содержании беседы.
Эта внутренняя борьба, как отмечается, разочаровала Трампа, и его штаб приступил к поиску альтернативных вариантов на роль главы Минфина. Теперь среди потенциальных кандидатов значатся в том числе главный торговый переговорщик США в первой администрации Трампа Роберт Лайтхайзер, сенатор-республиканец от штата Теннесси Билл Хагерти и глава инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн.
Сейчас должность министра финансов занимает Джанет Йеллен.