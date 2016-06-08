​СМИ: В одном из районов Актобе проводится спецоперация

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Сотрудники силовых ведомств Казахстана проводят спецоперацию в одном из районов Актобе, передает Report со ссылкой на казахстанское информационное агентство Tengrinews.

По его данным, спецоперация проходит возле детского образовательного центра "Акбобек", расположенного по проспекту Санкибай-батыра, где в настоящее время находится группа военнослужащих, которые снабжены бронежилетами и вооружены автоматами.

"На территории детского центра также есть укрепления в виде мешков с песком и находятся два военных "Камаза". Ворота "Акбобека" закрыты", - указывает агентство. Военнослужащие "категорически запрещают заходить на территорию детского центра и производить фотосъемку".

Напомним, что 5 июня группа преступников совершила в Актобе вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего, согласно уточненным данным МВД, в списках погибших числятся семь человек, в том числе трое военнослужащих. По последним сведениям ведомства, в ходе проведения антитеррористической операции было ликвидировано 13 нападавших, четверо ранено, шестеро находятся в розыске. По подозрению в причастности к нападениям задержаны девять человек.

Под личный контроль ситуацию в Актобе взял президент страны Нурсултан Назарбаев.