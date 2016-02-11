СМИ: В одной из тюрем Мексики вспыхнул бунт, 50 человек погибли

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в Мексике в результате бунта в одной из тюрем, расположенной на территории города Монтеррей (северо-восточный штат Нуэво-Леон).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мексиканская телекомпания Milenio TV.

Среди погибших в результате беспорядков есть как заключенные, так и охранники пенитенциарного заведения. Несколько арестантов совершили побег.

По словам очевидцев, с территории тюрьмы "Топо Чико" доносились звуки взрывов, предположительно ручных гранат, видны клубы дыма. К исправительному заведению направлены подразделения федеральной полиции.

Мексиканские власти пока никак не комментируют события в тюрьме города Монтеррей.