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    СМИ: В одной из тюрем Мексики вспыхнул бунт, 50 человек погибли

    Среди погибших в результате беспорядков - как заключенные, так и охранники тюрьмы

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в Мексике в результате бунта в одной из тюрем, расположенной на территории города Монтеррей (северо-восточный штат Нуэво-Леон). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мексиканская телекомпания Milenio TV.

    Среди погибших в результате беспорядков есть как заключенные, так и охранники пенитенциарного заведения. Несколько арестантов совершили побег.

    По словам очевидцев, с территории тюрьмы "Топо Чико" доносились звуки взрывов, предположительно ручных гранат, видны клубы дыма. К исправительному заведению направлены подразделения федеральной полиции.

    Мексиканские власти пока никак не комментируют события в тюрьме города Монтеррей.

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