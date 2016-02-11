СМИ: В одной из тюрем Мексики вспыхнул бунт, 50 человек погибли

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли в Мексике в результате бунта в одной из тюрем, расположенной на территории города Монтеррей (северо-восточный штат Нуэво-Леон).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила мексиканская телекомпания Milenio TV.
Среди погибших в результате беспорядков есть как заключенные, так и охранники пенитенциарного заведения. Несколько арестантов совершили побег.
По словам очевидцев, с территории тюрьмы "Топо Чико" доносились звуки взрывов, предположительно ручных гранат, видны клубы дыма. К исправительному заведению направлены подразделения федеральной полиции.
Мексиканские власти пока никак не комментируют события в тюрьме города Монтеррей.
News DepartmentАвтор новости
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