СМИ: В Норвегии неизвестный убил 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли в Норвегии после того, как злоумышленник открыл стрельбу стрелами из лука в людном месте.
Как передает Report, об этом сообщает газета
"По меньшей мере пятеро убиты", - пишет газета.
Глава юго-восточного полицейского округа Эйвинд Аас на пресс-конференции не смог назвать точное число погибших. Он отметил, что инцидент произошел в людном месте, где много магазинов. Подозреваемого задержали недалеко от места стрельбы.
22:50
В результате атак в норвежском городе Кунгсберг погибли несколько человек.
Как передает Report со ссылкой на
По данным агентства, нападавший использовал лук и стрелы. Полиция уже задержала его.